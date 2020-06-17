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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020.. امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:17 م
امتحانات
امتحانات
رغدة محمد
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أيام قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الثانوية العامة 2020 التي تبدأ يوم الأحد 21-6-2020 بامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي وهي أولى المواد حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم، ولا يزال يبحث الطلاب عن المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.

ويقدم موقع "الدستور" رابط منصة ثانوية دوت نت التابعة إلى وزارة التربية والتعليم التي تشمل المراجعات النهائية في مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي وتضم أيضًا كافة المراجعات لجميع المواد الدراسية الخاصة بالثانوية العامة 2020.

المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

وأعدت وزارة التربية والتعليم محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2020 من الآن وطوال فترة الامتحانات، تشمل العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة، كما يعطي فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار.

الرابط الرسمي لمنصة ثانوية دوت نت.. المراجعة النهائية في مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي


أولا: قم بالدخول إلى رابط منصة ثانوية دوت نت من هنـــــــــــــا

ثانيا: تعرض المنصة كافة المراجعات النهائية في مواد الثانوية العامة

ثالثا: قم باختيار مادة اللغة العربية مراجعة ليلة الامتحان

رابعا: ستجد محتوى المراجعة النهائية لهذه المادة تحتوي على دورة تدريبية :

- عرض نموذجي امتحان (بوكليت) بالأسئلة المتوقعة في أفرع النحو والإملاء والبلاغة والنصوص والأدب والقراءة والتعبير.

- مناقشة جميع الأسئلة وحلها بطريقة نموذجية.


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تقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة واحدة من أهم المراجعات للثانوية العامة وهي مراجعة ليلة الامتحان المكثفة لمادة اللغة العربية والتي تحمل وزن ٨٠ درجة من مجموع العام. تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع أفرع اللغة العربية من خلال حل نموذجين لامتحان نهاية العام. ويحتوي نموذجي الامتحان على الأسئلة المتوقعة لهذا العام في أفرع التعبير والقصة والأدب والنصوص والبلاغة والقراءة والنحو والإملاء.

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