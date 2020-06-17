ميرى: 10 آلاف قناع طبى للصحفيين بالمجان

أكد خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين رئيس تحرير الأخبار، أنه تلقى خطابا من شركة هواوى العالمية بتخصيص 10 آلاف قناع وجه طبي جراحي هدية للصحفيين، وذلك تقديرا من الشركة لدورهم الكبير والمتميز في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19"، وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعي.وأضاف "ميري" في بيان له، أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم لمساعدتهم على القيام بعملهم كاملا في تنوير المجتمع، ونقل الحقائق مع الحفاظ على صحتهم وصحة أقاربهم دون قلق أو خوف من الوباء.