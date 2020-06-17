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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري يحذر من معقمات الجو (فيديو)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:01 م
الدكتور كيفين حافظ
الدكتور كيفين حافظ
ياسمين عباس
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قال الدكتور كيفين حافظ، استشاري طب العائلة، إن الازدحام فى المكاتب والمنازل ووسائل المواصلات وعدم تنقية الهواء والتهوية الجيدة يساعد على زيادة انتشار الأمراض الجرثومية والفيروسية، مؤكدًا أن فيروس كورونا يبقى على الأسطح.

وأضاف الدكتور كيفين حافظ، خلال لقائه ببرنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، اليوم الأربعاء، أنه لا ينصح برش المنطقة أو المكان إلا فى حالة وجود مصاب بفيروس كورونا أو حالة اشتباه بفيروس كورونا، وعدم المبالغة فى عملية الرش بالبخاخات لخطورتها على صحة الإنسان.

وحذر من إمكانية إصابة الأشخاص بتهيج الجلد والحساسية نتيجة زيادة المعقمات التي تحتوي على الكحول والمواد المطهرة، كما أنها قد تصيب الإنسان بالغثيان أو الإسهال أو مشاكل فى العين.

وأوضح استشاري طب العائلة، أن تلك المعقمات التى يتم رشها يمكن أن تصيب الشخص ببعض الأعراض الصحية كالصداع أو التهاب الأغشية المخاطية أو الغثيان، لافتًا إلى أنه يمكن تخفيف الكحول بالماء للتخفيف من آثاره.

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