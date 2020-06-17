محلل سوداني لـ «الدستور»: إثيوبيا تحاول مد أمد المفاوضات.. ولا بد من مراعاة مصالح الدول الثلاث

قال المحلل السوداني ومقدم البرامج براديو "هلا"، عمر محمد آدم، إن السودان طرف أساسي وأصيل في مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث، فهو ليس وسيطا، مضيفًا أن السودان لديه مصالحه التي يمكن أن يجنيها من السد، ولكنه أيضا هو المتضرر الأول من سد النهضة، وذلك للقرب الجغرافي ولقربه أيضا من سد الرصيرص.وأضاف آدم في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن سد النهضة له مخاطر كما أشار لها سابقا وزير الري السوداني ياسر عباس، موضحًا أنه لابد من مراعاة مصالح مصر والسودان وإثيوبيا على حد سواء.وتابع أن الجانب الإثيوبي يعمل على إطالة أمد المفاوضات في القضايا بشقيها الفني أو القانوني، وربما فرض سياسة الامر الواقع على الجميع، ويجب أن يأخذ الأطراف جميعا ضمانات حقيقية لأنه يمكن استخدام السد للضغط السياسي فيما بعد، ولكن بالنهاية لابد أن تكون هناك صفقة مشتركة تعود بالنفع على الدول الثلاث.