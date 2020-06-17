«لوفتهانزا» الألمانية تحذر من إنفاق مساعدات بـ10 مليارات دولار

حذرت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الأربعاء، من أنها قد تضطر لطلب الحماية من الدائنين إذا لم يحظ اتفاق الإنقاذ المالي الذي تدعمه الحكومة بدعم كاف في اقتراع للمساهمين في 25 يونيو.جاء ذلك خلال بيان للشركة بعدما انتقد الملياردير الألماني هاينز هرمان ثيله الإنقاذ المالي البالغ قيمته تسعة مليارات يورو (10.1 مليار دولار)، موضحا أنه رفع حصته في الشركة لأكثر من 15% ويأمل فيدراسة خيارات أخرى.وأبدى "ثيله" في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" عدم رضاه عن الاتفاق الذي يمنح الحكومة الألمانية حصة 20% بالشركة ومقعدين في مجلسها الإشرافي.