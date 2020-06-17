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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 31.7 مليون جنيه المنحة الرئاسة لـ63 ألف عامل بالجيزة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:29 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، تابعت صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه في دفعتها الأولى، حيث تم صرف 31 مليونا 740 جنيها لنحو 63 ألفا و480 عاملا من 9 فروع للبنك الزراعي المصري.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من  محمد عيسى، وكيل وزارة  المديرية، في هذا الخصوص عما تم خلال مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة بالمديرية لـ5 منح زواج، و18 منحة مولود.

وأشار إلى أن المديرية قامت في مجال علاقات العمل ببحث 6 شكاوى فصل عمال أسفرت عن تسوية حالة واحدة ومثلها باتخاذ إجراء قانونى، وتم منح مهلة لـ 4 شكاوى، وبحث  شكوى مطالب عمالية.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة في 312 منشأة، منها 197 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لـ115 منشأة  من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

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