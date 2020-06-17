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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل إيرادات الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجاري

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:24 ص
العامة للرقابة المالية
العامة للرقابة المالية
اكرم عمران
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80 مليون جنيه حجم مساهمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في إيرادات الهيئة بما يمثل نسبة 12% من إيراداتها
255 مليون جنيه حجم مساهمة قطاع التأمين في إيرادات الهيئة وبما يمثل نسبة 41.2 % من جملة إيراداتها
30.6 مليون جنيه جنيه حجم مساهمة الغرامات والمخالفات في إيرادات الهيئة وبما يمثل 4.9 % من جملة إيراداتها
600 مليون جنيه حجم استثمارات الرقابة المالية فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة

كشفت موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق إيرادًا خلال العام المالي الجاري " 2020-2019 بقيمة "618.3 مليون جنيهًا تقريبًا، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة، حيث ساهم قطاع التأمين بإيراد محققًا حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهًا تقريبًا بما يمثل نسبة 41.2 % من إجمالي إيرادات الهيئة متأثرًا بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات، كما ساهم نشاط سوق رأس المال إجمالي إيرادات قدره 178.6 مليون جنيهًا تقريبا، وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى إيرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال، حيث (بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهًا بما بمثل نسبة 12% من إجمالى إيرادات الهيئة، بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهًا تقريبا وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة )، كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايرادًا قدره 24 مليون جنيه تقريبًا، وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى إيرادات الهيئة.

كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايرادًا قدره 23 مليون جنيه تقريبًا وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى إيرادات الهيئة.

ونتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جم وتمثل نسبة 22.3% من إجمالي إيرادات الهيئة أى مايعادل ربع إيرادات الهيئة تقريبًا (حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم، كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جم)، بالإضافة إلى 7 ملايين جنيه توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا، و20 مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.

كما بلغ ايراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين، 4.8 غرامات تأخر قوائم مالية، 5 ملايين مخالفات قطاع سوق المال، و5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة، ومخالفات قطاع متناهى الصغر.4 0 مليون جينه).

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