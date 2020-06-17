تعقيم وزارة التخطيط لمواجهة كورونا (فيديو)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصاتها بالتواصل الاجتماعي فيديو يوضح الإجراءات اليومية التى تقوم بها الوزارة لتعقيم مقر الديوان العام، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بهدف الحفاظ على صحة الموظفين والمتعاملين مع الوزارة.وأوضح فيديو الوزارة أفراد التأمين خلال تعقيم وتطهير الممرات والمكاتب، وهو الإجراء الذى يتم على مدار الأسبوع، وكذلك تطهير المصاعد وكل المبانى، هذا بالإضافة إلى قياس درجة حرارة السادة العاملين والمترددين على الوزارة.كما أظهر الفيديو التزام الموظفين بالكمامة الوقائية وأقنعة الوجه داخل مكاتب الوزارة.وتضمن الفيديو كذلك توفير عدد من وحدات التعقيم الذاتية الإلكترونية بمقر ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تعقيم الموظفين والعاملين والمترددين على الوزارة قبل دخولهم مبانى الوزارة عن طريق رش رذاذ من مواد مطهرة وآمنة، كنوع من أنواع الوقاية من فيروس كورونا.للإطلاع على الفيديو من خلال الرابط