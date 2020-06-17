«نصابة».. حقيقة فيديو تضرر سيدة من رجال مباحث المنصورة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بشأن مقطع فيديو لسيدة تتضرر فيه من أحد ضباط بالمنصورة بدعوى توجهه لمنزلها ليلًا.وأوضح المصدر لـ"الدستور" أنه تبين لجهات الأمن أن السيدة تقدمت ببلاغ ضد جارها، ويعمل سمسارًا، لافتا إلى أنه لم يكن ضابط شرطة، موضحا أن بين السيدة والرجل خلافات، وتعدى على نجلها، بالضرب دون إصابات.وذكر أن الفيديو تم تصويره أثناء توجه قوة من وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة لمنزل السمسار المُجاور لمنزل السيدة، وذلك لضبطه فى واقعة التعدى على نجلها، وصورت السيدة الفيديو اعتقادا منها أن الضباط يتوجهون إلى منزلها.تبين أن مجموعة من جيران السيدة المشار إليها، حرروا محاضر ضدها لخلافات الجيرة ولقيامها بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالخارج.