6 قطاعات تقود ارتفاعات بورصة قطر بالمستهل

استهلت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعى مدعومة بصعود أسهم 6 قطاعات رئيسية تصدرها قطاع النقل.سجل المؤشر العام ارتفاعًا بلغت نسبته 0.51%، رابحًا نحو 47.7 نقطة، ليصل إلى مستوى النقطة 9207.53 نقطة.بلغت قيمة التداول 34.73 مليون ريال، وزعت على 28.95 مليون سهم، بتنفيذ 1.05 ألف صفة.وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات تقدمها النقل، وتبعه العقارات، ثم الصناعة، والبضائع، ويليهم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، فيما تراجع التأمين وحيدًا.وصعد النقل 1.46%، بدعم رئيسي لصعود سهم ناقلات بواقع 2.40%، فيما زاد الصناعة 0.51%، لنمو عدة أسهم تقدمها الخليج الدولية بـ1.62%.وفي المقابل انخفض التأمين 0.09%، لتراجع الخليج التكافلي وقطر للتأمين بنسبة 0.45% و0.15% على التوالي.وتصدر سهم بلدنا الارتفاعات بـ3.39%، فيما جاء مزايا قطر على رأس التراجعات بـ0.90%.وتقدم سهم قامكو المرتفع 1.33% نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 8.59 مليون سهم، وسيولة بقيمة 6.49 مليون ريال.