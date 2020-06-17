رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 قطاعات تقود ارتفاعات بورصة قطر بالمستهل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:55 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
طباعة
استهلت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعى مدعومة بصعود أسهم 6 قطاعات رئيسية تصدرها قطاع النقل.

سجل المؤشر العام ارتفاعًا بلغت نسبته 0.51%، رابحًا نحو 47.7 نقطة، ليصل إلى مستوى النقطة 9207.53 نقطة.

بلغت قيمة التداول 34.73 مليون ريال، وزعت على 28.95 مليون سهم، بتنفيذ 1.05 ألف صفة.

وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات تقدمها النقل، وتبعه العقارات، ثم الصناعة، والبضائع، ويليهم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، فيما تراجع التأمين وحيدًا.

وصعد النقل 1.46%، بدعم رئيسي لصعود سهم ناقلات بواقع 2.40%، فيما زاد الصناعة 0.51%، لنمو عدة أسهم تقدمها الخليج الدولية بـ1.62%.

وفي المقابل انخفض التأمين 0.09%، لتراجع الخليج التكافلي وقطر للتأمين بنسبة 0.45% و0.15% على التوالي.

وتصدر سهم بلدنا الارتفاعات بـ3.39%، فيما جاء مزايا قطر على رأس التراجعات بـ0.90%.

وتقدم سهم قامكو المرتفع 1.33% نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 8.59 مليون سهم، وسيولة بقيمة 6.49 مليون ريال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 وفيات و1201 إصابة جديدة بكورونا في قطر

الصحة: 94 وفاة و1567 إصابة جديدة بكورونا

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

تفاصيل إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوى بفيروس كورونا

الصور

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

image description

طائرات الصغار تزين سماء المحروسة

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 16 يونيو 2020

طبيب رجاء الجداوي: إصابتي بكورونا ليست نهاية العالم

إنفوجراف

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

الصحة العالمية تهنئ بريطانيا على «أول عقار» لعلاج كورونا

العلاج بالمنشطات ينقذ ثلث المصابين بأعراض كورونا الأكثر خطورة

منوعات

17.3 مليار يورو لمواجهة البطالة في فرنسا

باحثون يابانيون: تفشى كورونا فى مياه الصرف الصحى

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 17-6-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثلاث دول على طاولة قمار!
جلال حمام
الغنوشى «2».. من الناصرية إلى الإخوانية
منى رجب
امرأة تقود مسيرة الإصلاح والحرية فى تونس
ثروت الخرباوي
الشيخ حسان عميد كلية التجارة بالدين
المزيد

الثقافة

أنور مغيث: الترجمة حق المواطن وليست أداة للتنمية

ثانى حفلات «الصوت الذهبى» على يوتيوب التنمية الثقافية.. الخميس

عمرو العادلي عن إصابته بكورونا: أنتظر نتيجة المسحة النهائية

طبعة جديدة من «رسائل أبى حيان التوحيدى» عن آفاق للنشر