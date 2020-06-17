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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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القبلة
تكنولوجيا
توكلنا على الله
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:17 ص
توكلنا على الله
عدسة: سامرعبدالله
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