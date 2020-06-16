الصحة تكشف حقيقة وقف عقار علاج مرضى كورونا

أكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من وقف العمل بعقار هيدروكسي كلوركين ضمن بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد.وقال مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه هيدروكسي كلوركين مازال ضمن البروتوكول، وهذه الأخبار غير الدقيقة تثير القلق والفزع.وأوضح أن بروتوكول العلاج يشمل الهيدروكسي كلوركين، الباراسيتاموال والزيثروماكس والفيتامين.من ناحية أخرى، أكد مجاهد استمرار العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، كما أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات 100 مليون صحة، لصرف الأدوية بالمحافظات.