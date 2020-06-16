«الإفتاء» تعلّق على انتحار سارة حجازي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن القَطْع بأَنَّ شخصًا بعينه لا يرحمه الله في الآخرة، أو لن يَدْخل الجنة أبدًا، والحَلِف بذلك؛ هو من التَّألي على الله وإساءة الأدب مع مَنْ رحمته وسعت الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى.جاء ذلك بعد تصدر انتحار الناشطة سارة حجازي مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يدعو لها بالرحمة وبين من يرفضون الدعاء لها، مؤكدين أن الرحمة لا تجوز عليها.