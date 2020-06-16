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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

كيفية الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس 2020.. موقع إلكتروني للتظلم والشكاوى

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:03 م
نيفين القباج
نيفين القباج
رغدة محمد
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يبحث اليوم 10 ملايين مواطن عن كيفية حساب صرف العلاوات الخمس 2020، وتفاصيل صرف العلاوات الدورية حسبما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل صرف العلاوات الخمسة 2020، وقالت إن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بلغوا 10 ملايين مستفيد، قائلة: "إنها سنة سعيدة على أصحاب المعاشات"، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعم منظومة الحماية الاجتماعية خاصة الفئات الأولى بالرعاية والفئات المهشة وكبار السن.

وأكد القباج أن العلاوات الخمس 2020 مستحقة لكل من خرج على المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006، حتى 1 يوليو 2015 ، ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل صرف العلاوات الخمسة 2020 لأصحاب المعاشات والعلاوات الدورية.

كيفية حساب صرف العلاوات الخمس 2020

وعن كيفية حساب صرف العلاوات الخمسة 2020، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس 2020 على المعاش أولًا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيهًا وأن الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات، الذي سيصرف بأثر رجعي 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس 2020 لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.

عدد المستحقين لصرف العلاوة من أصحاب المعاشات

قالت ويزرة التضامن الاجتماعي إن عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات وإن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمسة 2020 تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

وأضافت القباج خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة أن عدد المستحقين 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، والتكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس 2020 تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

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ووجهت مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارًا من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

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