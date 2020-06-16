مستشفى عين شمس الميداني: نستقبل المرضى من كل المستشفيات (فيديو)

قال الدكتور أسامة أشرف، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، إن فكرة إنشاء المستشفى بدأت في الأول من يونيو الجارى، حيث تم استلام مساحة أرض 4500 متر بين مستشفى عين شمس التخصصى وكلية الصيدلة بعين شمس، وتم تجهيز الخيم والصرف والمياه وكافة الإنشاءات لإنشاء المستشفى.وأشار مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن المستشفى تقدم الخدمة مجانا وتستقبل مرضى من كافة مستشفيات الجمهورية لعلاج الحالات المرضية المختلفة، ومنها استقبال المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، كما أن المريض يجري كافة الأشعة والتحاليل بمستشفى جامعة عين شمس.ونوه " أشرف" بأن المستشفى ستستقبل الحالات المتوسطة، فضلا عن إمكانية استقبال حالات شديدة بالعناية المركزة، لافتًا إلى أن الطاقم الطبي بالمستشفى الميداني سيقضي 14 يوما متواصلا بالمستشفى، وسيغادر ليأتي فريق طبي آخر.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.