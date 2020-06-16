بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس

ًٍأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل إن المستحقين كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.وأضافت عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، وأن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويًّا.وقالت القباج، في مؤتمر صحفي الآن لإعلان تفاصيل صرف العلاوات الخمس، إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولًا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيهًا، وأن الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي، وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.وأضافت الوزيرة أن صرف العلاوات الخمس جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي، لأن الحكم القضائي لم يكن في صالح أصحابها، أيضًا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.وأوضحت القباج أن الوزارة أنشأت موقعًا إلكترونيًّا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.