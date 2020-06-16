بدءًا من 1 يوليو.. «التضامن» تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:44 م
ولاء جمالطباعة
ًٍأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل إن المستحقين كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.
وأضافت عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، وأن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويًّا.
وقالت القباج، في مؤتمر صحفي الآن لإعلان تفاصيل صرف العلاوات الخمس، إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولًا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل، بحد أقصى 980 جنيهًا، وأن الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي، وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
وأضافت الوزيرة أن صرف العلاوات الخمس جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي، لأن الحكم القضائي لم يكن في صالح أصحابها، أيضًا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.
وأوضحت القباج أن الوزارة أنشأت موقعًا إلكترونيًّا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.
وأضافت عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، وأن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويًّا.
وقالت القباج، في مؤتمر صحفي الآن لإعلان تفاصيل صرف العلاوات الخمس، إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولًا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل، بحد أقصى 980 جنيهًا، وأن الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي، وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
وأضافت الوزيرة أن صرف العلاوات الخمس جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي، لأن الحكم القضائي لم يكن في صالح أصحابها، أيضًا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.
وأوضحت القباج أن الوزارة أنشأت موقعًا إلكترونيًّا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.