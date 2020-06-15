محمد صبحي: نحتاج لتغيير المناخ الثقافي لإنتاج أعمال فنية عظيمة

قال الفنان محمد صبحي، إن مصر الآن تنهض في جميع المجالات، موصيا بضرورة أن تكون هناك نهضة في الثقافة.وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة 'الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المناخ الثقافي هو الذي يفرز العبقريات، لافتًا إلى حاجتنا لتعديل المناخ الثقافي لدينا حتى يتم عمل أعظم الأعمال الفنية.وأوضح محمد صبحي، أنه من الضروري أن تكون هناك مساحات كافية لجميع فناني مصر وجميع المنتجين حتى يكون هناك تنافس حقيقي.وتابع: "فيروس كورونا قام بتغير أشياء كثيرة، ويجب علينا تغيير سلوكنا والنمط الاستهلاكي لدينا، كما أنه عند الانتهاء من أزمة فيروس كورونا لن يكون هناك بوس وأحضان، ويجب تغيير هذه الثقافة".واستكمل: "مقبلون على عالم تتغير به الخريطة السياسية والاقتصادية ونحتاج إلى الوقف حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي".