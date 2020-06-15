البابا تواضروس يرسل هدية لأطباء الإسكندرية

أهدى قداسة البابا تواضروس الثاني، عددا من الملابس الواقية التي تستخدمها الأطقم الطبية بالمستشفيات الموجودة في محافظة الإسكندرية، تقديرا للدور العظيم الذي يقوم به كل فرد منهم.وسلم قام القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية ومعه القس لوقا عبدالمسيح المسئول عن الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالإسكندرية، الملابس الواقية إلى السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومعه الدكتورة چاكلين عازر نائبة المحافظ.