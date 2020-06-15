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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية المنيا تطلق الاجتماع العام «أونلاين» دون حضور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:20 م
إيبارشية المنيا
إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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تطلق إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الاثنين، الاجتماع العام الأسبوعي للأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، دون حضور وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".

وتحرص إيبارشية المنيا على إطلاق بعض الاجتماعات الروحية أسبوعيًا عبر البث المباشر، وذلك في إطار حرصها على الدعم الروحي للأقباط عقب قرار تعليق الصلوات؛ للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.

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