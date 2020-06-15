رئيس البرلمان يرفض زيادة مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ

رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، زيادة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الشيوخ، قائلا: "العالم كله يتجه حاليا لتخفيض الأجور".وطالب النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب، بزيادة المكافأة للأعضاء من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه، معللا ذلك بالالتزامات النيابية والمصروفات الكبيرة التي يتحملها النائب.فيما وافق مجلس النواب على نصوص المواد كما وردت على النحو التالي:المادة 36: يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.أما فيما يتعلق بمكافأة الرئيس والوكيلين، فتنص المادة 37: يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.