السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)
الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:47 م
سناء إسماعيلطباعة
أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيارته من أجل الاطمئنان على شاب تعرض لحادث بدراجته وذلك خلال زيارة تفقدية له للمشروعات الجديدة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشاب: "أنت كويس ورجلك، فين الخوذة يا بني وزميلك اللي كان سايق طمني عليه" وسأله الرئيس عن احتياجاته قبل أن يغادر مع الوفد المرافق له.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشاب: "أنت كويس ورجلك، فين الخوذة يا بني وزميلك اللي كان سايق طمني عليه" وسأله الرئيس عن احتياجاته قبل أن يغادر مع الوفد المرافق له.