السيسى يوقف موكبه للاطمئنان على شاب «عمل حادثة».. ويحضر طبيبًا لعلاجه (فيديو)

أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيارته من أجل الاطمئنان على شاب تعرض لحادث بدراجته وذلك خلال زيارة تفقدية له للمشروعات الجديدة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشاب: "أنت كويس ورجلك، فين الخوذة يا بني وزميلك اللي كان سايق طمني عليه" وسأله الرئيس عن احتياجاته قبل أن يغادر مع الوفد المرافق له.

