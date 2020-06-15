تركيا تعلن استمرار عدوانها فى ليبيا ودعم حكومة الوفاق عسكريًا

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك، اليوم الاثنين، إن الحكومة بتعليمات من الرئيس رجب أردوغان، ستقدم الدعم العسكري وغيره إلى حكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فائز السراج، مؤكدًا استمرار تدخلهم في ليبيا.وتعليقًا على الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، زعم جليك أن تركيا تسعى للسلام في بحر إيجه وشرق المتوسط، مضيفًا "نعتبر التخريب المستمر لليونان أو قبرص الجنوبية أمراضًا طفولية"، وذلك وفق وكالة الأناضول التركية.وواصل المتحدث باسم حزب أردوغان هجومه على اليونان قائلًا: "يتعين على وزير الدفاع اليوناني وغيره تعلم كيفية مخاطبة دولة كبيرة مثل تركيا".وكشفت مصادر تركية في وقت سابق اليوم عن مباحثات مع حكومة السراج لاستخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، وهما قاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية لتثبيت الوجود التركي في منطقة جنوب المتوسط.وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي عن نيتها لتوسع تعاونها مع الوفاق في ليبيا بصفقات في مجالي الطاقة والبناء فور انتهاء الصراع.وسبق أن طرحت مصر مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا تتضمن وقف فوري لإطلاق النار والبدء في المفاوضات السياسية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.