البرلمان يرفض «القائمة النسبية» في انتخابات مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على المادة رقم (2) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنص على النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردى والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالى: يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.ورفض مجلس النواب اقتراحا من بعض النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية فى انتخابات مجلس الشيوخ.