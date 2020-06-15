الموافقة على سريان لائحة «النواب» بمجلس الشيوخ مؤقتًا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة الرابعة من مواد الإصدر بقانون مجلس الشيوخ، التى تنظم انتخاب رئيس ووكيلى مجلس الشيوخ، كما وافق على المادة الخامسة من مواد الإصدار التى تنص على تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مجلس الشيوخ لحين إعداد لائحة "الشيوخ".ووفقا للمادة الرابعة، ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.وتقضى المادة الخامسة بأن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.