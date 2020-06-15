محافظ الجيزة يوجه بدعم الفرق الطبية لتقديم خدمات لائقة للمرضى

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة دعم الفريق الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفيات، ومتابعة تفقد إجراءات استقبال المرضى والتأكد من تقديم الخدمة الصحية اللائقة والمتكاملة لهم، مؤكدا أن القيادة السياسية، مهتمة بشكل متكامل بالمنظومة الصحية والطبية لضمان تطويرها.وفي سياق متصل زارت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع، مستشفى الوراق لتقديم هدايا عينية للأطباء، والتمريض، والعمال وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني بالمحافظة، وتسليم بعض المستلزمات الطبية كإهداء من جمعية نور على نور.وتفقدت قسم استقبال المرضى بالمستشفى، ورافقها خلال الجولة الأستاذ أسامة السقعان، رئيس حي الوراق، والدكتورة علياء محمد، مدير المستشفى.