«دفعة أخرى نهاية يونيو».. سكك حديد مصر: وصول الدفعة 3 من الجرارات (فيديو)

أعرب المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، عن سعادته بوصول 20 جرار سكة حديد من أمريكا لميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير وزير النقل، أولو السكة الحديد رعاية واهتمام خاص، وهو ما تظهر نتائجه في استقبال الجرارات.وأضاف رسلان، في حواره لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الـ 20 جرار يعتبروا الدفعة الثالثة من توريد الجرارات مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، موضحًا أن الهيئة تعاقدت مع الشركة، على شراء 100 جرار، وبالفعل تم توريدها، مشيرًا إلى أنه في نهاية شهر يونيو الجاري سيكون لدينا 70 جرارا، مؤكدًا أنهم سيكونوا إضافة في قوة الجر للسكك الحديدية.وأشار، رئيس هيئة سكك حديد مصر، إلى أنه جرى التعاقد على 110 جرارات، وهناك عقد مع شركة الأمريكية في توريد 50 جرارًا، وعمرة 41، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 50 جرار هانشل، لافتًا إلى أننا لدينا إجراءات التعاقد على 100 جرار بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، ليكوني إجمالي الجرارات 260 جرارًا.