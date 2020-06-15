الصور الأولى لموقع انتحار عامل بعد قتل زوجته بالسلام

حصلت "الدستور" على الصور الأولى لموقع انتحار عامل من الطابق التاسع، بعد قتل زوجته خنقا بالسلام.وكانت نيابة السلام، أمرت بتشريح جثة العامل وزوجته وتسليم الجثتين لذويهما بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.البداية كانت بتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغ يفيد بوجود متوفية بإحدى الشقق بمنطقة بالنزهة الجديدة وسقوط شخص من الطابق التاسع.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وجود جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر مقتولة هنا داخل شقتها، كما عثر على جثة زوجها بالشارع ودلت التحريات الأولية أن زوجها قتلها خنقا.ثم ألقى بنفسه من الطابق التاسع ولقى مصرعه في الحال، وتم النقل الجثتين إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.