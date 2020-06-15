ضبط مجهول لعق زجاج صيدلية لنشر عدوى كورونا بالغربية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مريض نفسيًا "لا يحمل أوراق تثبت شخصيته" دخول إحدى الصيدليات بمحافظة الغربية ولعق زجاج إحدى الفاترينات بلسانه، وتم تسليمه لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لشخص يدخل صيدلية، بمدينة طنطا، وبينما كان الصيدلى منشغلًا، استغل الرجل الفرصة وبدأ فى نشر لعابه على "فاترينة" العرض، والذى مسحه بيده لينشره فى أكبر مساحة ممكنة على الزجاج.وزعم متداولو المقطع المصور بكاميرات المراقبة داخل الصيدلية، أن الرجل الذى كان يرتدى جلبابًا وتظهر ملامحه بشكل واضح مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن تصرفه الغريب هذا بهدف نشر الفيروس بين أهالى المنطقة بعد إصابته.