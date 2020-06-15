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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على متهم في «أحداث جامعة الأزهر» 18 أغسطس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:58 ص
محكمة
محكمة
شيماء حسين
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قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد، حجز إعادة محاكمة متهم فى أحداث عنف جامعة الأزهر، إلى جلسة 18 أغسطس للحكم

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وآخرين فى الدعوى، لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى،

وكانت محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

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