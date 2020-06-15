استمرار تطهير وتعقيم قرى إطسا بالفيوم لمجابهة كورونا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا، برئاسة العقيد فادى يوسف لوقا رئيس المركز، حملاتها المكثفة للقيام بأعمال تطهير وتعقيم كافة الشوارع والقرى والمنشآت الحكومية والمستشفيات، لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".حيث قامت الوحدة المحلية بالغرق، بتطهير وتعقيم مبني الوحدة المحلية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم بعض العيادات والمعامل بنطاق القرية، وذلك بمشاركة المجتمع المدنى، أما في قرية الحجر تم تطهير وتعقيم مبنى الوحدة المحلية، وكذلك تطهير وتعقيم بعض الشوارع بنطاق القرية.ووجه رئيس مركز ومدينة إطسا، رؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة في توفير مستلزمات الوقاية، والتطهير، استكمالا لدور الدولة مع دعم جهود الشباب في أعمال التوعية اللازمة للمواطنين، بأهمية الالتزام بكافة إجراءات الوقاية اللازمة، ومنع التجمعات، ونشر الملصقات، وإرشادات التوعية في الأماكن العامة.