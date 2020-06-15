«مقلد»: سخريتى من كورونا سبب إصابتى بالفيروس القاتل

قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ بسبب سخريته من الفيروس القاتل وتعامله العفوي خلال بداية الجائحة.وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «كنت بتعامل مع الأمر بشكل عفوي ورايح جي.. وكورونا كان مسار للسخرية بينا وبين بعض، وكنا بنتريق على البعض، وده كلام كان فيه شئ من الاستهانة غير العادية».وأضاف: «ابنى نقل العدوى لزوجته وولديه، وندمت ندمًا شديدًا من صعوبة الموقف وألم المرض».وتابع: «عشت في جو أني هموت وهيحرقوا جثتي ربنا لا يقدره على حد»، مناشدًا الجميع بعدم الاستخفاف بفيروس كورونا، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها.وأكد «مقلد» أنه تماثل للشفاء وزوجته وابنه وحفيده، ولكن مازالت زوجة أبنه وطفلها الرضيع يحملان الفيروس إلى الآن، مشيدًا بالعلاج المنزلي قائلًا: «العلاج المنزلى أفضل خطوة أنا عملتها خلال مرضي».