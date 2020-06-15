حقيقة بصق مريض كورونا على فاترينة دواء بالغربية (فيديو)

قال الدكتور محمد العياري، صاحب صيدلية بالغربية، إن كاميرا المراقبة سجلت تصرفًا غريبًا من شخص مجهول تردد على الصيدلية، وقام بالبصق على فاترينة الدواء بها.وأضاف "العياري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لا نعرف إن كان مصابًا بفيروس كورونا أو لا، ولا يمكننا التأكد، لكن تم تطهير الصيدلية بالكحول 4 مرات.ولفت إلى أن إحدى العاملات في الصيدلية، نشرت مقطع الفيديو لتحذير المواطنين، منه، مردفا: "ما يهمنا هو حماية صحة المواطنين، وألا يتعرضوا للإيذاء من هذا الشخص الذي يبدو أنه يعاني من اضطراب نفسي"، مشيرًا إلى انه تم الإبلاغ عنه وجاري التحقق من هويته.