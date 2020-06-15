سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 15-6 -2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم

ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول للشراء 52.97 وللبيع 53.65، وفي البنك المركزي المصري للشراء 52.42 وللبيع 52.86، وفي المصرف العربي الدولي للشراء 52.40 وللبيع 52.74، وفي بنك بلوم سجل للشراء 52.38 وللبيع 52.78، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 51.96 وللبيع 52.81، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 49.83 وللبيع 52.81.كما انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة فسجل للشراء 51.63 وللبيع 52.82، وفي بنك الكويت الوطني للشراء 51.36 وللبيع 52.90، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.17 وللبيع 52.73، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.72 وللبيع 52.35، وفي بنك مصر سجل للشراء 50.67 وللبيع 52.71، اما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 50.67 وللبيع 52.71، وفي بنك الاسكندرية لسجل للشراء 49.96 وللبيع 52.76.وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 50.12 وللبيع 52.81، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 50.09 وللبيع 53.76، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.81، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.82، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 50.00 وللبيع 52.70.