إحالة النيابة: 3 متهمين ساعدوا حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم في «اللقاءات المخلة»

حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم

كما اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى بأن قاما بالانفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات؛ بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.

حنين حسام والبلوجر مودة الأدهم





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وأمرت النيابة العامة بإحالة حنين حسام ومودة الادهم و3 متهمين آخرين للجنايات في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

ووجهت النيابة للمتهم الخامس أحمد سامح تهم إدارة حسابات المتهمة الأولى مودة الأدهم على شبكة المعلومات؛ بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول، كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك بغرض استخدامة فى تسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الاولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.ونشر المتهم على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل والمتاحة للكافة الاطلاع عليه أمورًا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى.