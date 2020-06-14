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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«لملوم»: «الطيران» منحت الشركات تخفيضات 50% على رسوم الهبوط والإيواء

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:04 م
الطيار أشرف لملوم
الطيار أشرف لملوم
محمود السعدى
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أكد الطيار أشرف لملوم رئيس مجلس إدارة شركة «نسما» للطيران، أنه عقب إصدار قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بإعادة التشغيل للمطارات ذات المقاصد السياحية، أعلنت الشركة استعداداتها بكافة قطاعاتها وإداراتها لطرح تذاكر البيع بكافة مكاتبها بمطار القاهرة الدولي والفروع الأخرى، لاستقبال الراغبين في السفر لمدينيتي شرم الشيخ والغردقة.

وأضاف «لملوم» في تصريحات لـ«الدستور» أن شركة «نسما» استعدت لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والاشتراطات الصحية للعمل بها بمكاتب الشركة وعلى متن الطائرات بمرحلتي السفر والوصول، وفقا لإرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «نسما» للطيران إلى أنه سيتم تعقيم وتطهير جميع طائرات الشركة قبل عمليات الإقلاع وبعد الهبوط، لزيادة الاطمئنان والحرص على سلامة وصحة الركاب وأطقم الطائرات، فضلا عن تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية بمرحلتي السفر والوصول.

وتابع أن وزير الطيران المدني منح الشركات تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات بكل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح، ما سيعطي فرصة لتقليل الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها بالإضافة لتدعيم الحركة السياحية الداخلية لجذب أكبر عدد ممكن من المسافرين عقب عودة التشغيل الفعلي أوائل الشهر المقبل.

وشدد على أن عودة تشغيل الرحلات الجوية الداخلية لمطاري شرم الشيخ والغردقة أعاد الحياة للشركات الخاصة عقب الخسائر المالية الباهظة التي تكبدتها خلال الشهور الثلاثة الماضية، عقب قرار تعليق الحركة الجوية والركابية بالموانىء الجوية نتيجة محاولة الدولة للسيطرة ومنع انتشار الوباء القاتل.

وتابع رئيس شركة «نسما» للطيران، أن جميع الشركات تنتظر خلال الفترة المقبلة آخر التوصيات والاشتراطات الصحية الجديدة بشأن إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين الدول، في ظل انتشار وتفشي الفيروس القاتل «كوفيد 19»، لافتا إلى التنسيق مع وزارة الطيران المدني وإدارات الحجر الصحي بمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة لتذليل كافة العقبات والمشكلات التي ربما تواجه حركة الطيران.

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