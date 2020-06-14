ضبط 55 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالقليوبية

شنّت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لمواجهة قضايا الغش التجاري.أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط مالك مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية) لتصنيعه (55400 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") معبأة داخل عبوات "منتج نهائى- تحت التجهيز" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.