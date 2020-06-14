مصرع سائق توك توك بأحد شوارع حدائق القبة

مصرع سائق توك توك بأحد شوارع حدائق القبة
الأحد 14/يونيو/2020 - 08:39 م
هدير مصطفيطباعة
لقى سائق توك توك مصرعه، الأحد، إثر انقلاب مركبته في أحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود حادث مروري ومتوفى بأحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب بها قطعي بالرقبة وكسور بالجسم، وتبين أنه أثناء سير قائد توك توك بمركبته حاول تفادىطي سيارة مسرعة، فانقلبت مركبته وارتطم وجهه بالزجاج، ما تسبب في جرح قطعي بالرقبة، ليلقى مصرعه في الحال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة سير التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود حادث مروري ومتوفى بأحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب بها قطعي بالرقبة وكسور بالجسم، وتبين أنه أثناء سير قائد توك توك بمركبته حاول تفادىطي سيارة مسرعة، فانقلبت مركبته وارتطم وجهه بالزجاج، ما تسبب في جرح قطعي بالرقبة، ليلقى مصرعه في الحال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة سير التحقيقات.