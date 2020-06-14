مصرع سائق توك توك بأحد شوارع حدائق القبة

لقى سائق توك توك مصرعه، الأحد، إثر انقلاب مركبته في أحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود حادث مروري ومتوفى بأحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب بها قطعي بالرقبة وكسور بالجسم، وتبين أنه أثناء سير قائد توك توك بمركبته حاول تفادىطي سيارة مسرعة، فانقلبت مركبته وارتطم وجهه بالزجاج، ما تسبب في جرح قطعي بالرقبة، ليلقى مصرعه في الحال.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة سير التحقيقات.