رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للانتخابات» توافق على مشروعات قوانين الانتخابات

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:35 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أشرف لاشين
طباعة
قال محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وافق بالإجماع وبعد مداولات على التعديلات التي أجريت علي مشروعات قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وإنشاء قانون مجلس الشيوخ.

وأضاف الشريف، لـ"الدستور"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد تلقت خطابًا من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لاستطلاع رأيها في التعديلات التي تمت علي مشروعات القوانين سالفة الذكر وكذلك علي إنشاء قانون مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن الدستور استوجب أخذ رأي الوطنية للانتخابات في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات، وبالتالي أرسل رئيس مجلس النواب خطابًا للهيئة يستطلع فيه رأيها بشأن مشروعات القوانين.

وتابع المتحدث باسم الوطنية للانتخابات أن الهيئة قامت بتوزيع التعديلات على مشرعات القوانين وكذلك مشروع قانون الشيوخ علي أعضائها لمناقشتها ودراسة كل قانون ومادة على حدة، وانتهي الأمر بعد مداولات على الموافقه علي مشروعات القوانين الواردة من البرلمان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا

ننشر كلمة القاضى فى حُكم «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

وزير الطيران يعلن تشغيل المطارات بضوابط احترازية 1 يوليو المقبل

«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا

محافظة القاهرة تعلن نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

الذهب الضائع.. مسئولون يبحثون عن شخص نسي ذهبه واختفى بسويسرا

نساء ينظمن صراخًا جماعيًا في سويسرا احتجاجًا على العنف الأسري

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

حفيد عالم شهير: لم يفت الأوان لإنقاذ المحيطات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
بلاد منحلة أخلاقيًا تحتل المراكز الأولى فى التقدم الإنسانى
عمرو خالد
لا إله إلا الله.. مدخلك إلى معرفة الخالق
ماجد حبته
لقاح كورونا.. الإنتاج قبل النتائج
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
المزيد

الثقافة

«النواسة».. كتاب نقدي يتناول أعمال 50 كاتبًا أردنيًا

موسى حوامدة: أدركت قيمة الحرية بعد العزل.. وبهاء طاهر أهم من الأسواني وزيدان (حوار)

«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا فى الأزهر

«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة رقمية لدعم المبدعين