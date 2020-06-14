«الوطنية للانتخابات» توافق على مشروعات قوانين الانتخابات

قال محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وافق بالإجماع وبعد مداولات على التعديلات التي أجريت علي مشروعات قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وإنشاء قانون مجلس الشيوخ.وأضاف الشريف، لـ"الدستور"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد تلقت خطابًا من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لاستطلاع رأيها في التعديلات التي تمت علي مشروعات القوانين سالفة الذكر وكذلك علي إنشاء قانون مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن الدستور استوجب أخذ رأي الوطنية للانتخابات في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات، وبالتالي أرسل رئيس مجلس النواب خطابًا للهيئة يستطلع فيه رأيها بشأن مشروعات القوانين.وتابع المتحدث باسم الوطنية للانتخابات أن الهيئة قامت بتوزيع التعديلات على مشرعات القوانين وكذلك مشروع قانون الشيوخ علي أعضائها لمناقشتها ودراسة كل قانون ومادة على حدة، وانتهي الأمر بعد مداولات على الموافقه علي مشروعات القوانين الواردة من البرلمان.