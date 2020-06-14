7 وفيات و109 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الجزائرية في بيان صحفي مساء اليوم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 10919 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 767 وفاة.وأشار البيان إلى تماثل 186 حالة للشفاء من كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ7606 حالة.وأعلنت الحكومة الجزائرية أمس تخفيف إجراءات الحجر الصحي عن معظم الولايات والسماح بعودة الكثير من الأنشطة من الاقتصادية في ظل ثبات معدلات الإصابات والوفيات بالوباء ونجاح الحكومة في احتواء المرض ومنع تفشيه بصورة كبيرة.