نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى جهينة المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى جهينة المركزي
الأحد 14/يونيو/2020 - 05:36 م
مصطفى علم الدين - محمود عبد العالطباعة
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى جهينة المركزي، موضحا أن الجولة تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.
و شملت الجولة غرف العزل، ومعمل التحاليل، ووجه نائب المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى، حفاظا على سلامتهم، كما اطمئن على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، حيث تضم المستشفى 5 غرف عزل بسعة 2 سرير لكل غرفة.
كما تفقد " القاضي " أعمال تجديد وتطوير المستشفى الجارية بتكلفة 180 مليون جنيها، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الهيكلية 98%، وأعمال الكهرباء 60%، وأعمال الميكانيكا 70%، مؤكدا على سرعة إنهاء أعمال التجديد والتسليم في أقرب وقت ممكن، حيث تعتبر مستشفى مثاليا للعزل خاصة بعد التجديد، نظرا لمطابقتها للمواصفات التى تحتاجها مستشفيات العزل.
و شملت الجولة غرف العزل، ومعمل التحاليل، ووجه نائب المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى، حفاظا على سلامتهم، كما اطمئن على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، حيث تضم المستشفى 5 غرف عزل بسعة 2 سرير لكل غرفة.
كما تفقد " القاضي " أعمال تجديد وتطوير المستشفى الجارية بتكلفة 180 مليون جنيها، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الهيكلية 98%، وأعمال الكهرباء 60%، وأعمال الميكانيكا 70%، مؤكدا على سرعة إنهاء أعمال التجديد والتسليم في أقرب وقت ممكن، حيث تعتبر مستشفى مثاليا للعزل خاصة بعد التجديد، نظرا لمطابقتها للمواصفات التى تحتاجها مستشفيات العزل.
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج