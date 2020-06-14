نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى جهينة المركزي

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى جهينة المركزي، موضحا أن الجولة تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.و شملت الجولة غرف العزل، ومعمل التحاليل، ووجه نائب المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى، حفاظا على سلامتهم، كما اطمئن على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، حيث تضم المستشفى 5 غرف عزل بسعة 2 سرير لكل غرفة.كما تفقد " القاضي " أعمال تجديد وتطوير المستشفى الجارية بتكلفة 180 مليون جنيها، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الهيكلية 98%، وأعمال الكهرباء 60%، وأعمال الميكانيكا 70%، مؤكدا على سرعة إنهاء أعمال التجديد والتسليم في أقرب وقت ممكن، حيث تعتبر مستشفى مثاليا للعزل خاصة بعد التجديد، نظرا لمطابقتها للمواصفات التى تحتاجها مستشفيات العزل.