رئيس «دعم مصر»: أعضاء مجلس النواب لن يختلفوا على مصلحة مصر

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب وأعضاءه لا يمكن أبدًا أن يختلفوا على مصلحة مصر وأمن مصر.وأضاف خلال الجلسة العامة أن التعديلات الدستورية الأخيرة والتي وافق عليها شعب مصر بأغلبية كاسحة أكدت على عودة مجلس الشيوخ ليكون بجوار مجلس النواب في البيان التشريعي والبرلماني.وأضاف أن مجلس الشيوخ على مدار تاريخه يضم كفاءات علمية وسياسية على أعلى مستوى مشيرا إلى أن قانون مجلس الشيوخ يأتي تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة واستحقاق دستوري وهو الأمر ذاته بالنسبة لقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.وطالب القصبي من النواب الموافقة علي تلك القوانين.