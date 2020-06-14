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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة برلمانى لـ«الزراعة» بشأن تدنى أوضاع مربى الدواجن

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:15 م
النائب نبيل بولس
النائب نبيل بولس
عائشة حسن
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تقدم النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة، حول تدني أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة نتيجة عدم قيام الوزارة بتفعيل البورصة المركزية التي تحدد سعر البيع بناء على مدخلات العملية الإنتاجية، بما يحقق سعر معادل للمربي وللمستهلك وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من الاستيراد الذي يحتاج إلى العملة الصعبة.

وكشف نبيل، في طلب الإحاطة، عن أن مربي الدواجن يستغيثون بسبب تدني سعر اللحمة في الآونة الأخيرة وتلاعب سماسرة الدواجن، مضيفا أن أسعار الدواجن قبل عيد الفطر كانت 29 جنيها للكيلو من المزرعة ووصلت الآن إلى 21 جنيها للكيلو، بالرغم من غلاء مدخلات الإنتاج من أعلاف وأدوية وتحصينات بالإضافة إلى أسعار الكتاكيت المبالغ فيها.

وشدد نبيل على أن صغار مربي الدواجن الذين يمثلون 70% من الصناعة الداجنة يطالبون بتفعيل البورصة المركزية من قبل وزارة الزراعة التي تقوم بتحديد سعر اللحم بناء على مدخلات الإنتاج حتى يتمكن المربي من الاستمرار في الإنتاج ويضمن سعرا عادلا يناسب المربي والمستهلك.

ولفت نبيل إلى أن مصر تشهد طفرة نوعية في إنتاج اللحوم البيضاء وتكاد أن تحقق اكتفاء ذاتيا بدلا من الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وبناء على ذلك على الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة دعم صغار مربي الدواجن والوقوف بجانبهم ضد مايسمى بسماسرة الدواجن وهم عبارة عن مرتزقة يستنزفون أموال المربي بدون رقابة من الدولة عليهم ودون حساب ودون خضوعهم للضرائب.

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