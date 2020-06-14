بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، في تلقي اعتذارات المنتدبين، المشاركين فى لجان سير امتحانات الثانوية العامة، وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019-2020، على مستوى الجمهورية.وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء الماضي، فى توزيع خطابات الندب المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات، وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء بكل المديريات تسهيلًا على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.وحددت حالات قبول الاعتذارات، وهي: "قوميسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية"، "إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)"، "العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)"، "نسبة عجز 5%"، "وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)"، "وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد)"، "وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام)"، "الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)"، "ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط)"، "الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية".