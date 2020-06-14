رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:02 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، في تلقي اعتذارات المنتدبين، المشاركين فى لجان سير امتحانات الثانوية العامة، وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019-2020، على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء الماضي، فى توزيع خطابات الندب المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات، وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء بكل المديريات تسهيلًا على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وحددت حالات قبول الاعتذارات، وهي: "قوميسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية"، "إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)"، "العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)"، "نسبة عجز 5%"، "وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)"، "وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد)"، "وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام)"، "الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)"، "ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط)"، "الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

انفراد| أخصائى أوبئة بـ«ووهان»: موجة ثانية من «كورونا» فى نهاية الخريف

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 13 يونيو 2020

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

1981 مصريًا عالقًا يغادرون الكويت عبر 11 رحلة جوية

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

اللقاء الأول لـ«بيليه» وزبيدة ثروت..«لا تصدقى ما يقولون حتى تشاهدى بعينيك الجميلتين»

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

دراسة: الكوليسترول المفيد يقي من أمراض القلب

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

منوعات

الإمارات تدعو مصر للاشتراك بالدورة التدريبية لنظام إدارة الألعاب

دراسة: عدد كبير من الأمريكيين يؤيدون إجراءات مكافحة كورونا

استهلاك عصير الفاكهة في السنوات الأولى له فوائد غذائية طويلة المدى

موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

أمسية لتكريم أحمد قاصد في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول