1981 مصريًا عالقًا يغادرون الكويت عبر 11 رحلة جوية

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 1981 من "العالقين" المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية، وذلك عبر 11 رحلة جوية.وأوضحت إدارة الطيران المدني الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنها 1053 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات تحمل على متنها 465 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 295 راكبا إلى أسيوط، ورحلة واحدة على متنها 168 راكبا إلى الإسكندرية.وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات هي شركة طيران المصرية، و"فلاي ريجيبت"، و"إير كايرو"، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، و"شركة العربية - مصر"، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلتين لشركة العربية - مصر، ورحلتين لشركة "إير كايرو"، ورحلة واحدة لشركة "فلاي إيجيبت"، ورحلة واحدة للشركة المصرية.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس السبت عن مغادرة 3153 من "العالقين " المصريين في الكويت إلى خمس محافظات، هي: القاهرة وأسيوط وسوهاج والإسكندرية، وذلك عبر عشرين رحلة جوية.