إغلاق فندق نظم حفلا مخالفا في الغردقة

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إغلاق فندق نظم حفلا وسمح للنزلاء بالرقص دون تباعد اجتماعي أو ارتداء كمامات في الغردقة.وقال محافظ البحر الأحمر في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» إنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق أي فندق يخالف الإجراءات الوقائية المعلنة في ظل جائحة كورونا المستجد.وأوضح المحافظ في وقت سابق أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في إقامة أحد الفنادق بالغردقة حفلا لم يراعى فيه الإجراءات الوقائية، بعد انتشار فيديو من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.