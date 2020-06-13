عبلة الكحلاوي: جميع مصابي كورونا بدار المسنين حالتهم مستقرة

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنها اتبعت كافة الإجراءات الطبية والاحترازية في دار المسنين القائمة عليها منذ بداية جائحة فيروس كورونا، مضيفة: «رغم ذلك انتقلت الإصابة إليهم، وبلغ عدد من يحمل الفيروس 14 من إجمالى 70 مسنا بالدار».وأضافت عبلة الكحلاوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارتي الصحة والتضامن بذلتا مجهودًا كبيرًا في علاج المرضى، الأمر الذى أسفر عن تحسن الحالة الصحية لهم.وأشارت إلى أن الحكومة تعمل بجهد كبير لا مثيل له خاصة في ظل جائحة كورونا، وتابعت: «الوزراء يعملون بطاقة لم أرها في مكان آخر».