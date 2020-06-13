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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعاره

السبت 13/يونيو/2020 - 07:12 م
هاني جيد
هاني جيد
رباب الأهواني
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قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب ناتج عن الاضطرابات الموجودة على مستوى العالم، بخلاف انهيار بعض الاقتصاديات على العالم، مشيرًا إلى أن المستثمرين يلجأون إلى الاستثمار في الذهب عند حدوث أزمات اقتصادية، لأنه هو الملاذ الآمن للاستثمارات.

وأضاف "جيد"، خلال مداخلة عبر الاسكايب، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الذهب يحتفظ بقيمته ولم يتأثر إطلاقًا بأي أزمة، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء الذهب خلال الصيف أمر متوقع، بالتزامن مع زيادة الأفراح والمناسبات.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الذهب في حاجة لدعم خلال المرحلة الحالية، والدعم قد يكون ضرائبيًا أو تسهيل شراء أو بيع الذهب من خلال البنوك.

وشهد سعر الذهب في مصر، اليوم السبت، تحديثًا جديدًا وذلك تزامنًا مع إجازة بورصة الذهب العالمية واستقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر مسجلا 1730 دولارا، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 21 نحو 778 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم
عيار 18 سجل 666.75 جنيه للجرام
عيار 21 سجل 778 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 889.25 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 6224 جنيها
أوقية الذهب 1430 دولارا

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