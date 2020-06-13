رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعاره

قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب ناتج عن الاضطرابات الموجودة على مستوى العالم، بخلاف انهيار بعض الاقتصاديات على العالم، مشيرًا إلى أن المستثمرين يلجأون إلى الاستثمار في الذهب عند حدوث أزمات اقتصادية، لأنه هو الملاذ الآمن للاستثمارات.وأضاف "جيد"، خلال مداخلة عبر الاسكايب، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الذهب يحتفظ بقيمته ولم يتأثر إطلاقًا بأي أزمة، مشيرًا إلى أن الإقبال على شراء الذهب خلال الصيف أمر متوقع، بالتزامن مع زيادة الأفراح والمناسبات.وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الذهب في حاجة لدعم خلال المرحلة الحالية، والدعم قد يكون ضرائبيًا أو تسهيل شراء أو بيع الذهب من خلال البنوك.وشهد سعر الذهب في مصر، اليوم السبت، تحديثًا جديدًا وذلك تزامنًا مع إجازة بورصة الذهب العالمية واستقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر مسجلا 1730 دولارا، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 21 نحو 778 جنيهًا للجرام.أسعار الذهب اليومعيار 18 سجل 666.75 جنيه للجرامعيار 21 سجل 778 جنيها للجرامعيار 24 سجل 889.25 جنيه للجرامالجنيه الذهب 6224 جنيهاأوقية الذهب 1430 دولارا