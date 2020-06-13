تأجيل تجمع انتخابي لترامب لتزامنه مع ذكرى انتهاء العبودية

أجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعا انتخابيا مثيرا للجدل كان من المقرر أن يقام في ولاية أوكلاهوما تزامنا مع ذكرى انتهاء العبودية في الولايات المتحدة، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة.وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن ترامب برر تأجيله لتجمع «فلنجعل أمريكا عظيمة من جديد» في مدينة تلسا، بدافع الاحترام لعطلة 19 يونيو والتي تصادف عطلة «جونتينث» عام 1865 الذي انتهت فيه العبودية في الولايات المتحدة.وأكد ترامب أن مبيعات تذاكر حضور التجمع الانتخابي تخطت 200 ألف تذكرة، مضيفا: "قررنا عقد الحملة يوم 20 يونيو تماشيا مع الطلبات".يذكر أن اختيار الرئيس الأمريكي لمدينة تلسا، كان أمرا مثيرا للجدل، تزامنا مع الاحتجاجات العارمة المناهضة للعنصرية التي تعم البلاد، والتي سبق وشهدت بعض أسوأ أعمال الشغب العرقية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.ولفتت سكاي نيوز إلى أن ترامب، أعلن يوم الأربعاء الماضي استئناف حملته الانتخابية في 4 ولايات هي أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.