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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

السبت 13/يونيو/2020 - 02:40 م
الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية
وكالات
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أكدت الخطوط الجوية السعودية على أن جميع الرحلات الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الطيران المدني في السعودية، تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، وقالت إنه تقرر عودة الطيران الداخلي الأحد القادم في 11 مطارا، والإثنين في 13 مطارا.

ونفت هيئة الطيران المدني، أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%، وقالت إن "المعلومات المتداولة والمنسوبة لوكالة الأنباء السعودية التي تزعم ارتفاعا في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، مزورة وغير صحيحة".

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