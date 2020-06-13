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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرتزقة أردوغان يهاجمون بيوت الليبيين (فيديو)

السبت 13/يونيو/2020 - 02:23 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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سادت حالة من السخط والغضب ضد المرتزقة السوريين والقوات الحكومية في ليبيا، حيث انتشر مقطع فيديو لمواطن ليبي دخل منزله في إحدى المدن غرب البلاد ليجد مرتزقًا سوريًا في غرفة نومه.

فيما قال الناشط الليبي جهاد المعرفي في تصريحات صحفية إنه بعد نهاية الحرب في العاصمة طرابلس، استوطن عدد كبير من المرتزقة السوريين الذين كانوا يقاتلون ضمن قوات الوفاق ضد الجيش الليبي بعض البيوت ورفضوا الخروج منها، مما دفع أصحاب البيوت الأصلية إلى البقاء في الشارع.

وتابع المعرفي: لقد احتل المرتزقة السوريون المدعومون من تركيا أحياء عين زارة ومشروع الهضبة وصلاح الدين وطريق السدرة، وسكنوا البيوت، ولخص المعرفي ما يحدث في بيوت الليبيين، قائلا: يدخلون بيتك وينامون فيه ولا تستطيع أن تمنعهم، خوفا على حياتك، لأنهم مسلحون".

ورصدت مقاطع فيديو أخرى أمرا مشابها، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدي لمواطن ليبي وهو يستأذن مرتزقة يقيمون في منزله للدخول إليه قائلا لهم: "هل تسمحون لي أن أتفقد منزلي وملابسي داخل غرفة نومي لو أمكن".

كما ظهر مرتزقة سوريون في مقطع آخر وهم يقومون بتنظيف أحد المنازل، ويطلبون إيجارًا بقيمة 500 دينار.

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